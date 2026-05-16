Kampf gegen Hangrutsch
Erst Trinkwasser, dann Hang-Stabilisierung: Komplexes Projekt am Vögelsberg startet bald
Im idyllisch gelegenen Weiler Vögelsberg stehen in den nächsten Jahren komplexe Arbeiten zu Trinkwasserversorgung und Hangstabilisierung an.
© Michael Domanig
Nach jahrelangem Vorlauf startet die Marktgemeinde Wattens nun zeitnah mit dem Aufbau einer Ersatzwasserversorgung im Weiler Vögelsberg. Erst wenn diese steht, sind Entwässerungsmaßnahmen gegen eine tiefgreifende Hangrutschung möglich.