Kampf gegen Hangrutsch

Erst Trinkwasser, dann Hang-Stabilisierung: Komplexes Projekt am Vögelsberg startet bald

Im idyllisch gelegenen Weiler Vögelsberg stehen in den nächsten Jahren komplexe Arbeiten zu Trinkwasserversorgung und Hangstabilisierung an.
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Michael Domanig

Von Michael Domanig

Nach jahrelangem Vorlauf startet die Marktgemeinde Wattens nun zeitnah mit dem Aufbau einer Ersatzwasserversorgung im Weiler Vögelsberg. Erst wenn diese steht, sind Entwässerungsmaßnahmen gegen eine tiefgreifende Hangrutschung möglich.

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