Einigung erzielt: Strittiges Projekt „Kellerwiese“ in Kitzbühel überarbeitet

Ein geplantes Mitarbeiterhaus für bis zu 170 Personen sorgt seit Monaten für Aufregung in Kitzbühel. Nun wurde das Projekt deutlich abgeändert. Neben 97 Einheiten für Beschäftigte sollen zudem 56 Mietwohnungen entstehen. Der Gemeinderat stimmte für einen Grundsatzbeschluss.