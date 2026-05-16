Große Namen am Start
Von Leandros bis Iglesias: Diese Größen gingen bereits beim Song Contest an den Start
Cèline Dion, Udo Jürgens, Bonnie Tyler: Für die einen war der Song Contest ein Sprungbrett für die große Karriere, für die anderen ein Stolperstein.
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Loreen, Conchita, Nemo: Der Song Contest hat so manchen Star über Nacht hervorgebracht. Ab und zu gab es auch TeilnehmerInnen, die ein Land bereits als Weltstars vertraten – oder die erst Jahre später Karriere machten. Ein Überblick über die größten Namen, die beim ESC ihren Hut in den Ring geworfen haben.