Womöglich ältester Hund der Welt im Alter von 30 Jahren gestorben

Annecy – Er galt als der womöglich älteste Hund der Welt – nun ist der französische Zwergspaniel Lazare im Alter von 30 Jahren gestorben. „Er ist letzte Nacht in meinen Armen eingeschlafen“, sagte seine Besitzerin Ophélie Boudol am Freitag. Lazare wurde nach Angaben der Tierschützerin Anne-Sophie Moyon am 4. Dezember 1995 geboren.

Er verbrachte den größten Teil seines Lebens bei derselben Besitzerin, bis diese starb. Der Hund landete schließlich in einem Tierheim nahe Annecy. Dort wurde Lazare im April von Boudol adoptiert, die ursprünglich ein Haustier für ihre Mutter suchte, sich dann aber in den Hund verliebte, der ein Jahr älter war als sie selbst. Wenige Wochen später starb der Hund nun. Der Zwergspaniel trug zuletzt Windeln, konnte weder hören noch sehen und schlief fast den ganzen Tag.

Im April wurde der Hund von Boudol adoptiert. © JEFF PACHOUD