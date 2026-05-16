Quiz zur Show
Twelve points go to...? Testet euer Wissen über den Song Contest
70 Jahre Geschichte ranken sich um den Eurovision Song Contest. Das größte Musikspektakel der Welt brachte auch so manche bekannte Namen hervor – von ABBA bis Céline Dion. Doch wie genau ist es um euer Fachwissen bestellt? Zum Jubiläums-ESC in Wien könnt ihr in unserem Quiz herausfinden, wie es um euer Song-Contest-Wissen steht.
Das große Quiz zum Eurovision Song Contest
Europa lädt wieder zum Sangeswettstreit: Wer führt beim ESC die ewige Bestenliste an? Welche Regeln gibt es? Prüft hier euer geballtes Wissen:
Frage 1 von 18:
Wo gewann Conchita Wurst 2014 den ESC?
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