Twelve points go to...? Testet euer Wissen über den Song Contest

70 Jahre Geschichte ranken sich um den Eurovision Song Contest. Das größte Musikspektakel der Welt brachte auch so manche bekannte Namen hervor – von ABBA bis Céline Dion. Doch wie genau ist es um euer Fachwissen bestellt? Zum Jubiläums-ESC in Wien könnt ihr in unserem Quiz herausfinden, wie es um euer Song-Contest-Wissen steht.