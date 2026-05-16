Mehrere hohe Überweisungen
Investment entpuppte sich als Betrugsmasche: Tiroler verlor fünfstelligen Betrag
Innsbruck – Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land hat kürzlich einen hohen fünfstelligen Betrag an Investment-Betrüger verloren. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann bereits Mitte Februar auf die vermeintliche Investment-Seite aufmerksam.
Daraufhin nahmen Betrüger per Mail und Messengerdiensten Kontakt mit dem 69-Jährigen auf. Schließlich tätigte der Mann zwischen Februar und April mehrere Überweisungen auf verschiedene ausländische Konten. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (TT.com)