Mehrere hohe Überweisungen

Investment entpuppte sich als Betrugsmasche: Tiroler verlor fünfstelligen Betrag

Innsbruck – Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land hat kürzlich einen hohen fünfstelligen Betrag an Investment-Betrüger verloren. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann bereits Mitte Februar auf die vermeintliche Investment-Seite aufmerksam.

Daraufhin nahmen Betrüger per Mail und Messengerdiensten Kontakt mit dem 69-Jährigen auf. Schließlich tätigte der Mann zwischen Februar und April mehrere Überweisungen auf verschiedene ausländische Konten. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (TT.com)

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