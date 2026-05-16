Überraschung beim Eurovision Song Contest: Bulgarien holt sich den ersten Sieg

Erst ganz am Schluss war klar: Bulgarien gewinnt den 70. Eurovision Song Contest in Wien. Zweiter wurde Israel, Österreich landete auf dem vorletzten Platz.

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Wien – Am Ende war es nochmal richtig spannend. Doch Publikum und Jury waren sich einig und setzten der Bulgarin Dara die ESC-Krone auf. Mit ihrer Nummer „Bangaranga“ ließ die hochgehandelten Finnen und Australien hinter sich. Zweiter wurde Israel.

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Am Ende standen sechs Punkte für Österreichs Vertreter Cosmó – ein Punkt von der luxemburgischen Jury und fünf Punkte vom Publikum.

Mit der Inszenierung zu „Bangaranga“ haben Dara und ihr Team eine Punktlandung hingelegt: Was zunächst wie eine Szene in einem Wartezimmer wirkt, wird dank harter Electrobeats und vertracktem Songwriting zu einer Partynummer, die auf der Bühne der Stadthalle auch mit der ausgeklügelten Choreografie überzeugen konnte. Gemeinsam mit ihren fünf Tänzerinnen und Tänzern lieferte Dara einen wilden Ritt, der sich sehen lassen konnte.

Im Musikbusiness ist Dara, die am 9. September 1998 in Varna als Darina Nikolaeva Yotova geboren wurde, keine Unbekannte. Vor knapp zehn Jahren startete sie ihre Karriere und gehört heute zu den bekanntesten Popstars ihres Heimatlandes. Am Anfang stand eine Castingshow – die bulgarische Version von „X Factor“. Es folgten etliche Veröffentlichungen und weitere TV-Auftritte. Nicht nur als Sängerin: Dara trat bei „The Voice of Bulgaria“ auch als Mentorin für andere Musiktalente in Erscheinung. Vor zwei Jahren wurde sie außerdem Zeite bei den „Dancing Stars“ in ihrer Heimat.

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