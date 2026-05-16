Wer gewinnt den 70. Eurovision Song Contest? Jetzt werden die Punkte vergeben

Das Finale neigt sich dem Ende zu: Alle 25 Acts haben ihr Bestes gegeben. Nun können Zuschauer und die Länderjurys ihre Stimmen vergeben. Gegen 1 Uhr wird der Sieger feststehen. Wir berichten im Live-Blog.

📽️ Video | Das ESC-Finale im Livestream ab 21 Uhr

Wien – Jetzt heißt es warten: Kurz nach 23 Uhr hatten alle 25 InterpretInnen ihren Auftritt gut hinter sich gebracht. Die Ergebnisverkündigung hat begonnen. Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski wird nun zunächst die Sprecher der jeweiligen Fachjurys aller ursprünglich am Bewerb teilnehmenden 35 Länder der Reihe nach aufrufen. Diese verkünden dann die 12 Punkte jedes Landes, während die übrigen Punkte nur eingeblendet werden. Für Österreich übernimmt abermals Philipp Hansa diese Aufgabe.

Alle Finalisten im Überblick:

Danach steht eine vorläufige Reihung der 25 im Finale vertretenen Länder fest. In einem zweiten Durchgang verkünden Ostrowski und Swarovski dann – beginnend beim von den Jurys am schlechtesten bewerteten Land – der Reihe nach die Publikumsstimmen für die einzelnen Länder. Erst dann steht fest, wer heuer den ESC gewonnen hat.

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