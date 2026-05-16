Romantische Schnappschüsse
Ski-Vize-Weltmeister lüftete Hochzeits-Geheimnis: „Mr. und Mrs.“
Ein hochdekorierter Skistar nutzte die Sommerpause, um privat in den Hafen der Ehe einzufahren. Kroatiens Vize-Weltmeister (2021/Parallel) und dreifacher Weltcupsieger, Filip Zubcic, teilte am Samstag sein Hochzeitsglück.
Der 33-jährige Technik-Spezialist gab seiner langjährigen Partnerin Ana das Ja-Wort. Von der Hochzeitsfeier postete Zubcic eine romantische Bilderserie und schrieb dazu: „Mr. und Mrs. Zubcic.“
Unzählige virtuelle Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten: Atle Lie McGrath, Loic Meillard oder Ilka Sthec zählten zu den ersten Gratulanten. (TT.com)
Im Sommer werden sie Eltern
Gold bei Olympia und Glück in der Liebe: Skistar feierte Traumhochzeit
Süße Nachricht verkündet