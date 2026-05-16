Fahrzeug überschlagen

Zwei Verletzte nach schwerem Unfall mit Geländewagen auf Buchener Landesstraße

Die Straße musste nach dem Unfall gesperrt werden.
© Liebl Daniel/TT

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