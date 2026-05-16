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Silz/Mötz gewann 7:1 in Mils
Kraft feiert mit Fügen Aufstieg: „Die Jungs haben sich das redlich verdient“
4:1 nach 0:1 – die Fügener Jubeltraube war am Samstag öfter zu sehen.
© Alexander Schwaninger
Von Michael Pipal, Alois Moser
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