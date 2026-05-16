Festakt am Landhausplatz: Alpenregionsfahne der Schützen feierlich übergeben

Innsbruck – Am Tag vor dem 28. Alpenregionstreffen der Schützen wurde am Samstagabend am Landhausplatz in Innsbruck die Alpenregionsfahne offiziell übergeben und gehisst. Der Startschuss fiel gegen 18 Uhr zum landesüblichen Empfang durch das Schützenbataillon Innsbruck und die Höttinger Musikkapelle. Die offizielle Fahnenübergabe wurde im Anschluss durch die Gebirgsschützenkompanie Garmisch vollzogen.