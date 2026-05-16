Gruppenschlägerei in Innsbruck: Zwei Männer verletzt, Polizist angespuckt

Innsbruck – Zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern ist es am Samstagvormittag im Innsbrucker Stadtteil Pradl gekommen. Zwei Männer wurden dabei verletzt und mussten in die Klinik gebracht werden. Einer der Beteiligten bespuckte später auf der Wache einen Polizisten.

Gegen 10.40 Uhr gerieten die sechs Männer im Bereich der Tiflisbrücke aus bisher ungeklärter Ursache aneinander. Als die alarmierten Polizeistreifen am Tatort eintrafen, lagen ein 48-jähriger Pole und ein 51-jähriger Slowake verletzt am Boden. Sie wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.