Auto prallte auf Planseestraße gegen Baum: Beifahrerin (64) verletzt

Breitenwang – Eine 64-jährige Beifahrerin ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Planseestraße (L 255) verletzt worden. Der Pkw, in dem sie saß, kam auf vermutlich nasser Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Das berichtet die Polizei.

Ein 77-jähriger Österreicher lenkte seinen Wagen gegen 12.30 Uhr von Deutschland kommend in Richtung Reutte. Am Beifahrersitz befand sich seine 64-jährige Lebensgefährtin. In einer leichten Linkskurve verlor der Pensionist vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert.