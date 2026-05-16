Ermittlungen laufen

67-Jähriger erschien auf Innsbrucker Flohmarkt mit NS-Symbolen am Pullover

NS-Kleidungsstücke deuten auf die innere Einstellung.
© Imago/Tack

Prozesse wegen NS-Wiederbetätigung beschäftigen das Landesgericht. Sieg-Heil-Schreie bei der Anfahrt zum Gauder Fest schockierten erst vor Kurzem die Öffentlichkeit. Am Samstagvormittag besuchte nun ein 67-jähriger Österreicher in Innsbruck einen Flohmarkt. Dabei war Passanten aufgefallen, dass der 67-Jährige dabei in aller Öffentlichkeit einen Pullover mit nationalsozialistischen Symbolen getragen hatte. Durch sofort alarmierte Kräfte der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl konnte der Mann noch am Areal des Flohmarkts festgestellt, angehalten sowie den weiteren Ermittlungen zugeführt werden.

Im Zuge einer Nachschau am Wohnsitz des 67-Jährigen in Pfunds konnte laut Polizei dann anschließend noch eine Vielzahl an weiteren Gegenständen mit NS-Bezug aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige wegen Verdachts des Verbrechens nach dem Verbotsgesetz an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet werden. Es gilt die Unschuldsvermutung. (TT)

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