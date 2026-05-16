67-Jähriger erschien auf Innsbrucker Flohmarkt mit NS-Symbolen am Pullover

Prozesse wegen NS-Wiederbetätigung beschäftigen das Landesgericht. Sieg-Heil-Schreie bei der Anfahrt zum Gauder Fest schockierten erst vor Kurzem die Öffentlichkeit. Am Samstagvormittag besuchte nun ein 67-jähriger Österreicher in Innsbruck einen Flohmarkt. Dabei war Passanten aufgefallen, dass der 67-Jährige dabei in aller Öffentlichkeit einen Pullover mit nationalsozialistischen Symbolen getragen hatte. Durch sofort alarmierte Kräfte der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl konnte der Mann noch am Areal des Flohmarkts festgestellt, angehalten sowie den weiteren Ermittlungen zugeführt werden.