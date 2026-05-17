Ebbs feierte nach einer langen Entwicklungsphase seine neue Dorfmitte

Die Gemeinde Ebbs feierte kürzlich den Abschluss eines bedeutenden Dorferneuerungsprozesses. Mit einem „Tag der offenen Türen“ präsentierte die Gemeinde ihre neue, lebendige Dorfmitte. Zahlreiche Einrichtungen wurden offiziell übergeben und das Konzept der „Sozialen Achse“ verwirklicht.

Ebbs – Die Vision einer „Sozialen Achse“ prägte den gesamten Entwicklungsprozess für die neue Dorfmitte von Ebbs. Architekt Josef Wurzer regte diesen Gedanken für kurze Wege zu wichtigen Einrichtungen im Dorf an. Fußläufig oder per Rad sollen Bewohner diese erreichen können.

Das Projekt startete bereits im Jahr 2015. Damals erfolgte die Aussiedelung des Gemeindebauhofs und Wertstoffsammelzentrums. Der erste Bauabschnitt umfasste den Kindergarten, der 2019 fertiggestellt wurde. Ein Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) folgte 2020. Das neue Gemeindehaus zog im Juni 2024 ein, samt erweiterter Tiefgarage. Im Herbst desselben Jahres eröffnete die Landesmusikschule neu.

Altes Gemeindeamt reaktiviert

Ein weiterer Teil des Projekts belebte das ehemalige Gemeindeamt. Es wurde reaktiviert und die Außenanlagen attraktiv gestaltet. Heute beherbergt dieses Gebäude die Gemeindebücherei, das Jugendzentrum YOUBBS, das Heimatarchiv und den Trachtenverein D´Schneetoia.

Bürgermeister Josef Ritzer nannte in seiner Festrede die Gesamtkosten. Rund 32,2 Millionen Euro flossen in das Projekt. Davon stammen etwa 6,4 Millionen Euro aus Förderungen. Die Gemeinde Ebbs trug eine Eigenleistung von rund 25,8 Millionen Euro. Dafür wurden etwa 11,5 Millionen Euro an Fremdmitteln aufgenommen.

Vielfältiges Festprogramm

Der Tag bot ein vielfältiges Programm. Die Mitglieder des Trachtenvereins D´Schneetoia zeigten Tanzeinlagen. Märsche der Bundesmusikkapelle Ebbs und eine Ehrensalve der Ebbser Schützen umrahmten den Festakt feierlich.