17-Jähriger ging im Außerfern auf Polizisten und Freundin los
Höfen – Ein stark betrunkener 17-Jähriger hat am Samstagabend in Höfen im Außerfern für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der junge Mann wurde schließlich nach erheblichem Widerstand festgenommen.
Eine Polizeistreife führte am Samstagabend Verkehrskontrollen auf der Lechtalstraße (B198) durch, als sie auf den 17-jährigen Österreicher aufmerksam wurden. Der Jugendliche war zu Fuß unterwegs und versuchte, die Tür eines geparkten Autos zu öffnen.
Freundin und Polizist attackiert
Als die Polizisten den jungen Mann zur Rede stellen wollten, reagierte dieser aggressiv. Er beleidigte die Beamten und versuchte zu flüchten. Die Situation eskalierte, als ein weiteres Fahrzeug ankam, in dem die Lebensgefährtin des 17-Jährigen saß. Der Jugendliche attackierte seine Freundin und ging anschließend erneut auf einen der Polizisten los.
Der Mann konnte erst nach erheblichem Widerstand festgenommen und zur Polizeiinspektion Reutte gebracht werden. Ein dort durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß. (TT.com)