17-Jähriger ging im Außerfern auf Polizisten und Freundin los

Höfen – Ein stark betrunkener 17-Jähriger hat am Samstagabend in Höfen im Außerfern für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der junge Mann wurde schließlich nach erheblichem Widerstand festgenommen.

Eine Polizeistreife führte am Samstagabend Verkehrskontrollen auf der Lechtalstraße (B198) durch, als sie auf den 17-jährigen Österreicher aufmerksam wurden. Der Jugendliche war zu Fuß unterwegs und versuchte, die Tür eines geparkten Autos zu öffnen.

Freundin und Polizist attackiert

Als die Polizisten den jungen Mann zur Rede stellen wollten, reagierte dieser aggressiv. Er beleidigte die Beamten und versuchte zu flüchten. Die Situation eskalierte, als ein weiteres Fahrzeug ankam, in dem die Lebensgefährtin des 17-Jährigen saß. Der Jugendliche attackierte seine Freundin und ging anschließend erneut auf einen der Polizisten los.