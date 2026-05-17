Gesamte Innenstadt betroffen
Heute großer Schützenumzug in Innsbruck: Straßensperren und Öffi-Ausfälle im Überblick
Die Straßenbahnlinie 1 etwa wird von 11 bis 17 Uhr komplett eingestellt.
© TT/Böhm, TT/Falk
Aufgrund des Alpenregionstreffens der Schützen kommt es am Sonntag in Innsbruck zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und massiven Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Ab Mittag ist die gesamte Innenstadt von den Maßnahmen betroffen.
Innsbruck – Rund 10.000 Schützen werden am Sonntag beim 28. Alpenregionstreffen in Innsbruck erwartet. Nach dem Vormittagsprogramm am Bergisel ziehen die Teilnehmenden ab Mittag durch die Innenstadt – und das führt zu Straßensperren und erheblichen Änderungen im Öffi-Verkehr.