Start-up Datum Coffee

Vom Röster direkt in die Tasse: Tiroler Start-up entwickelt digitales Kaffee-System

Wahl-Tiroler Christoph Konheisner (r.) und sein Kollege Nikolaus Potapow (l.) gründeten 2025 in Innsbruck das Start-up Datum Coffee.
© datum.coffee
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Mit der Vision, hochwertigen Kaffee einfacher zugänglich zu machen, arbeitet das Innsbrucker Start-up Datum Coffee an einem digitalen System zur automatisierten Kaffeezubereitung. Die Technologie soll verschiedene Brühparameter ohne zusätzliche Handgriffe auf die jeweilige Bohne abstimmen.

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