Start-up Datum Coffee
Vom Röster direkt in die Tasse: Tiroler Start-up entwickelt digitales Kaffee-System
Wahl-Tiroler Christoph Konheisner (r.) und sein Kollege Nikolaus Potapow (l.) gründeten 2025 in Innsbruck das Start-up Datum Coffee.
© datum.coffee
Mit der Vision, hochwertigen Kaffee einfacher zugänglich zu machen, arbeitet das Innsbrucker Start-up Datum Coffee an einem digitalen System zur automatisierten Kaffeezubereitung. Die Technologie soll verschiedene Brühparameter ohne zusätzliche Handgriffe auf die jeweilige Bohne abstimmen.