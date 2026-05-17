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10.000 Schützen tauchten Bergisel-Stadion in ein Meer aus Trachten
Rund 10.000 Schützen versammelten sich am Sonntagvormittag im Bergisel-Stadion. Mit dabei waren auch Landeshauptmann Anton Mattle, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und Maurizio Fugatti, Landeshauptmann des Trentino.
© Böhm Thomas
10.000 Schützen und Marketenderinnen wurden am Sonntag beim Alpenregionstreffen in Innsbruck erwartet. Teilnehmer wie Florian Kiechl, Hauptmann der Schützenkompanie Rinn, freuten sich auf den „absoluten Höhepunkt“ des Jahres.