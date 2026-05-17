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10.000 Schützen tauchten Bergisel-Stadion in ein Meer aus Trachten

Rund 10.000 Schützen versammelten sich am Sonntagvormittag im Bergisel-Stadion. Mit dabei waren auch Landeshauptmann Anton Mattle, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und Maurizio Fugatti, Landeshauptmann des Trentino.
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Matthias ChristlerThomas Parth

Von Matthias Christler, Thomas Parth

10.000 Schützen und Marketenderinnen wurden am Sonntag beim Alpenregionstreffen in Innsbruck erwartet. Teilnehmer wie Florian Kiechl, Hauptmann der Schützenkompanie Rinn, freuten sich auf den „absoluten Höhepunkt“ des Jahres.

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