Einsatz für das Wanderglück

Vom Büro in den Steilhang: Freiwillige kämpfen mit Hacke und Herzblut gegen die Naturgewalten

Manuel Hofer vom Tourismusverband Wipptal begleitete ehrenamtliche Helferinnen und Helfer am Tiroler Höhenwanderweg. Dort zerstörten eine Mure und Windwürfe einen großen Abschnitt.
© Patrick Steiner
Hannah Purner

Von Hannah Purner

500 Kilometer Wanderwege müssen allein im Wipptal jedes Jahr instand gehalten werden. Wenn harte Winter, Muren oder Windwürfe ihr Unwesen treiben, sorgen Wegepaten dafür, dass Wanderwege nicht im Chaos der Natur verschwinden.

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