Einsatz für das Wanderglück
Vom Büro in den Steilhang: Freiwillige kämpfen mit Hacke und Herzblut gegen die Naturgewalten
Manuel Hofer vom Tourismusverband Wipptal begleitete ehrenamtliche Helferinnen und Helfer am Tiroler Höhenwanderweg. Dort zerstörten eine Mure und Windwürfe einen großen Abschnitt.
© Patrick Steiner
500 Kilometer Wanderwege müssen allein im Wipptal jedes Jahr instand gehalten werden. Wenn harte Winter, Muren oder Windwürfe ihr Unwesen treiben, sorgen Wegepaten dafür, dass Wanderwege nicht im Chaos der Natur verschwinden.