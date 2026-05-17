Osttiroler bei Autounfall in Oberkärnten ums Leben gekommen

Der 46-Jährige prallte in Möllbrücke gegen ein Tunnelportal. Er verstarb noch am Unfallort.

Möllbrücke – Ein 46-jähriger Mann aus Osttirol ist am Sonntag in der Früh bei einem Verkehrsunfall in Möllbrücke in Oberkärnten ums Leben gekommen. Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache auf der Drautal-Bundesstraße (B100) gegen die linke Seite des Tunnelportals des Festungsbergtunnels geprallt. Eine zufällig an der Unfallstelle anwesende Ärztin leistete Erste Hilfe, konnte jedoch nur noch den Tod des Lenkers feststellen, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.