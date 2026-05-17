„Alles Lied.“-Festival: Breitenwang wird zum musikalischen Schmelztiegel

Dreimal hat das genreübergreifende Festival „Alles Lied.“ Breitenwang schon in seinen Bann gezogen. Vom 28. bis zum 31. Mai kehrt es zurück und feiert das Lied in all seinen Facetten.

Breitenwang – Ob alpenländisches Volks- oder klassisches Kunstlied, ob Kindergesang oder modernstes Singer-Songwriting: „Alles Lied.“ lässt scheinbare Grenzen und Konventionen mühelos hinter sich und ermöglicht dem Publikum, sowohl dem eigenen Geschmack als auch neuen Hörgewohnheiten nachzugehen.

Ein innovatives Kompositionsprojekt geht heuer einen Schritt weiter: Zwei junge Tiroler Komponisten, Gabriel Bramböck und Michael Leitner, erarbeiten einen Kanon aus fünf Liedern: ein maßgeschneidertes Kunstlied für Katia Ledoux (Mezzosopranistin der Wiener Volksoper) mit Pianist Christopher Flaskamp, ein Volkslied mit Bodenhaftung für „3Spitz“, einen visionären Song für TAKU und ein sprühendes Kinderlied für den „Alles-Lied.-Kinderchor“. Vollendung findet die Auftragskomposition in einem fünften vollkommen neuen Lied, das aus den Kehlen aller beteiligten KünstlerInnen erklingt.

Zur Uraufführung gelangen die Kompositionen am 31. Mai im Rahmen des Frühlingsstimmenwalzers.

Der Eintritt kostet 15 Euro pro Veranstaltung, den Festivalpass gibt’s für 25 Euro. Für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt kostenlos.