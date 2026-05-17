Kindertheater in Lienz: „Der Mäusekaktus“ feiert wahre Freundschaft

Am Dienstag, den 2. Juni 2026, lädt die Stadtkultur Lienz zu einem Kindertheater ein. Im Kolpingsaal wird um 15 Uhr das Stück „Der Mäusekaktus“ aufgeführt. Eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft erwartet die jungen Zuschauer.

Lienz – Die Stadtkultur Lienz präsentiert ein Puppen- und Figurentheaterstück, das sich den Themen Größe, Stärke und wahrer Freundschaft widmet. „Der Mäusekaktus“ erzählt die Geschichte eines kleinen Kaktus und einer noch kleineren Maus, die sich in der Wüste begegnen. Sie freunden sich an und fühlen sich gemeinsam stark. Die dunkle, kalte Nacht und der gespenstische Wind wirken so nicht mehr Furcht einflößend.

Doch der kleine Kaktus wächst und wird immer größer. Die Maus bleibt dabei immer gleich klein. Der Kaktus fasst den Entschluss, dass er genügend Stacheln besitzt. Er glaubt, sich nun allein verteidigen zu können. Eine kleine Maus an seiner Seite sei nicht mehr nötig. Daraufhin zieht die Maus traurig davon. Der Kaktus bleibt allein zurück. Doch dann eines Tages…

© Stefanie Elias

Das Stück stammt von und mit Tanja Ghetta, die auch die Idee dazu hatte. Sie schrieb den Text gemeinsam mit Thomas Pfeffer. Für die Livemusik zeichnet Nikola Zarić verantwortlich. Die Puppen wurden von Christian Schlechter gebaut. Stefanie Elias führte Regie bei diesem besonderen Theatererlebnis.

Das Stück richtet sich an Besucher ab 3 Jahren. Es dauert etwa 50 Minuten.

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