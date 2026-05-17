Motorrad krachte in abbiegenden Pkw: Unfall mit zwei Verletzten auf Stubaitalstraße

Ein Abbiegefehler eines Autofahrers hat am Sonntagmittag in Schönberg im Stubaital zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein 30-jähriger Pkw-Lenker übersah beim Einfahren in eine Kreuzung ein entgegenkommendes Motorrad. Dessen Lenker und seine Beifahrerin wurden von der Maschine geschleudert und verletzt.

Schönberg im Stubaital – Gleich mehrere Notrufe gingen am Sonntag am frühen Nachmittag bei der Leitstelle Tirol ein, um einen schweren Verkehrsunfall auf der Stubaitalstraße (B183) bei Schönberg zu melden. Was war geschehen?

Wie die Polizei am Abend berichtet, sind gegen 13.30 Uhr ein Pkw und ein Motorrad kollidiert. Ein 30-jähriger Österreicher wollte mit seinem Auto von Matrei kommend nach links von der Brennerstraße (B182) auf die Stubaitalstraße abbiegen.

Laut Beamten hielt er auf der Abbiegespur kurz an, dürfte aber beim Einfahren in die Kreuzung ein entgegenkommendes Motorrad übersehen haben. Am Steuer der Maschine saß ein 64-jähriger Deutscher, seine 62-jährige Lebensgefährtin fuhr als Sozia mit. Der Biker versuchte noch zu bremsen, konnte einen seitlichen Anprall gegen das Auto aber nicht mehr verhindern.