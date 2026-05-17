Motorrad und Pkw kollidiert: Schwerer Unfall mit zwei Verletzten auf Stubaitalstraße

Schönberg im Stubaital – Gleich mehrere Notrufe gingen am Sonntag am frühen Nachmittag bei der Leitstelle Tirol ein, um einen schweren Verkehrsunfall auf der Stubaitalstraße (B183) bei Schönberg zu melden.

Zum Unfall kam es laut ersten Informationen kurz vor 14 Uhr. Laut der Leitstelle waren ein Motorradfahrer und ein Pkw-Lenker auf der Fahrbahn zusammengestoßen. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.