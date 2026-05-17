In die Klinik gebracht

Motorrad und Pkw kollidiert: Schwerer Unfall mit zwei Verletzten auf Stubaitalstraße

Schönberg im Stubaital – Gleich mehrere Notrufe gingen am Sonntag am frühen Nachmittag bei der Leitstelle Tirol ein, um einen schweren Verkehrsunfall auf der Stubaitalstraße (B183) bei Schönberg zu melden.

Zum Unfall kam es laut ersten Informationen kurz vor 14 Uhr. Laut der Leitstelle waren ein Motorradfahrer und ein Pkw-Lenker auf der Fahrbahn zusammengestoßen. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.

Der Unfall dürfte bei einem der zwei Personen zu schlimmeren Verletzungen geführt haben. Laut Angaben der Leitstelle wurde „ein Patient direkt in den Schockraum“ transportiert, der zweite in die „normale Ambulanz“ der Klinik Innsbruck. Im Einsatz standen zwei Rettungswagen sowie die Polizei. (TT.com)

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