Für die Menschen vor Ort: TT holt Lokal-RedakteurInnen vor den Vorhang

Sieben Redakteurinnen und Redakteure der TT haben rund um den „Tag des Lokaljournalismus“ ihre LeserInnen zur Arbeit mitgenommen. In Videos zeigen sie, wie Geschichten direkt bei den Menschen recherchiert werden und wie die Artikel danach entstehen.

Innsbruck – Sie haben auf Instagram keine Hunderttausenden Follower, sie posten nicht aus Dubai, sie sind dafür direkt bei den Menschen vor Ort in Tirol – beim Wacker-Spiel im Tivoli-Stadion, einem Übungseinsatz der Grubenwehr in Schwaz oder am Landesgericht in Innsbruck. Rund um den „Tag des Lokaljournalismus“ haben sich sieben Redakteurinnen und Redakteure der Tiroler Tageszeitung bei der Arbeit über die Schultern schauen lassen.