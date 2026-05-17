Für die Menschen vor Ort: TT holt Lokal-RedakteurInnen vor den Vorhang
Sieben Redakteurinnen und Redakteure der TT haben rund um den „Tag des Lokaljournalismus“ ihre LeserInnen zur Arbeit mitgenommen. In Videos zeigen sie, wie Geschichten direkt bei den Menschen recherchiert werden und wie die Artikel danach entstehen.
Innsbruck – Sie haben auf Instagram keine Hunderttausenden Follower, sie posten nicht aus Dubai, sie sind dafür direkt bei den Menschen vor Ort in Tirol – beim Wacker-Spiel im Tivoli-Stadion, einem Übungseinsatz der Grubenwehr in Schwaz oder am Landesgericht in Innsbruck. Rund um den „Tag des Lokaljournalismus“ haben sich sieben Redakteurinnen und Redakteure der Tiroler Tageszeitung bei der Arbeit über die Schultern schauen lassen.
In den folgenden Videos zeigen Sie, wie Geschichten recherchiert und aufbereitet werden, um die journalistische Arbeit im Lokalen transparenter zu machen:
📽️ Video | Daniel im Stadion
📽️ Video | Rita beim Fototermin
📽️ Video | Nicole beim Interview
📽️ Video | Clemens im Stollen
📽️ Video | Renate im Einsatz
📽️ Video | Hannah auf Reportage
📽️ Video | Reinhard am Landesgericht
#TDL - eine Aktion im Rahmen des Tag des Lokaljournalismus
Lokales ist nah, relevant und unverzichtbar. Am 5. Mai haben wir mit mehreren Aktionen in der Tiroler Tageszeitung und gemeinsam mit zahlreichen Verlagen im deutschsprachigen Raum den Tag des Lokaljournalismus gefeiert – mit vielen Menschen vor Ort, die unsere Städte und Gemeinden lebendig machen. Weitere Informationen auf der Webseite Tag des Lokaljournalismus.