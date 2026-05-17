Das Spiel in voller Länge: St. Johann verliert in Telfs und Tabellenführung an WSG Juniors

Bittere Woche für den SK St. Johann: Nach der 0:7-Klatsche im TFV-Cup-Halbfinale gegen den FC Wacker am vergangenen Mittwoch setzte es am Sonntag auswärts beim SV Telfs eine 1:4-Pleite. Damit verloren die Leukentaler die Tabellenführung auch an die WSG Juniors. Bei uns könnt ihr euch das Spiel in voller Länge ansehen!