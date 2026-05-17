Drama bei Leipzig: 73-Jähriger von entlaufenem Tiger schwer verletzt

Bei Leipzig ist am Sonntagnachmittag ein aus einer privaten Anlage entlaufener Tiger von der Polizei erschossen worden, nachdem er einen 73-jährigen Mann schwer verletzt hatte. Wie das Tier aus dem Gehege einer umstrittenen Dompteurin entkommen konnte, ist noch unklar.

Leipzig – Die Polizei hat am Sonntagnachmittag bei Leipzig im deutschen Bundesland Sachsen einen entlaufenen Tiger erschossen. Das Tier war aus einer privaten Anlage entkommen. Ein 73-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Tiger sei in einer Gartenanlage mit einer Langwaffe erlegt worden, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Wie dem Tier der Ausbruch gelang, ist noch unklar. In dem Gehege sei schließlich der Mann gerettet worden. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Spital.

Er habe sich in dem Gehege aufgehalten, als das Tier entkommen sei, berichtete die Polizeisprecherin. Es handelte sich um eine Art Helfer, der sich „berechtigt“ in der Anlage aufgehalten habe. „Der Tiger hat sein Gehege verlassen. Er konnte dann von Polizeikräften im Bereich einer Gartenanlage angetroffen werden.“ Um jede Gefahr für die Öffentlichkeit zu beseitigen, sei der Tiger von Einsatzkräften erschossen worden.