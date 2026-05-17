Spritzige Idee
Es muss nicht immer Orange sein: Wie ein grüner „Aperol“ aus Tirol den Markt aufmischt
Peter (r.) und Thomas Kronbichler stoßen mit ihren Spritz-Getränken auf eine gute Zusammenarbeit und viele neue Ideen an. Eine davon ist der grüne Alpari, ein feiner Sommerdrink, den man am besten mit einer Orange serviert.
© Tirolikum
Die grüne Konkurrenz zum Aperol kommt aus Walchsee. Mit dem Alpari haben Peter Kronbichler und sein Sohn Thomas einen Aperitif aus heimischen Kräutern kreiert. Der türkise Ingroni bringt wiederum Schärfe ins Spiel.