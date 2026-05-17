Tödlicher Unfall in Osttirol: 67-jährige Einheimische von Kuhherde getötet

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Sonntagmittag in Oberlienz: Ein Ehepaar wurde in einem Weidegebiet von einer Kuhherde attackiert. Eine 67-jährige Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Bürgermeister der Gemeinde spricht von einem „tragischen Unfall“.

Lienz – Zu einem tödlichen Unfall kam es Sonntagmittag in Oberlienz. Eine 67-jährige Einheimische starb laut Polizei bei einem Vorfall mit einer Kuhherde. Ihr 65-jähriger Ehemann wurde bei dem Angriff ebenfalls schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf einem Weg südlich der Isel in einem ausgeschilderten Weidegebiet. Aus einer Herde von 30 bis 40 Kühen wurde das Ehepaar aus bisher noch ungeklärter Ursache attackiert.

Unfallort auf einem Weg südlich der Isel

„Es waren Einheimische, die dort auf dem Weg als Fußgänger unterwegs waren“, sagte Michael Jaufer, Bezirkspolizeikommandant von Lienz gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Einen Hund hätte das Ehepaar nicht dabeigehabt.

Stark frequentierter Weg

Für die 67-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Ihr Ehemann wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. „Er konnte bislang noch nicht befragt werden“, sagte Jaufer. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen.

Unsere Gedanken sind nach diesem tragischen Unfall auf jeden Fall bei dem Mann und bei der Familie der Verstorbenen. Markus Stotter, Bürgermeister Oberlienz

Die Kuhherde gehört einem Zusammenschluss von Bauern aus der Umgebung. In diesem Bereich sei fast alles Weidegebiet und nicht eingezäunt, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde, Markus Stotter. „Der Weg ist schon stark frequentiert.“

Markus Stotter ist Bürgermeister der Gemeinde Oberlienz. © Parlament/Thomas Topf