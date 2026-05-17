MGS6: Elektrischer Raumgleiter mit Verwöhnaroma

MG hat seine Modellpalette nun mit dem S6 um ein großes SUV erweitert. Platzangebot und Ausstattung erfreuen im Alltag. Für die Fernreise ist der MG aber weniger konzipiert – dafür lässt der Preis aufhorchen.

In Europa hatte MG als Marke des SAIC-Konzerns Pionierfunktion unter den chinesischen Automarken. Die bereits breite Produktpalette komplettiert nun ein stattliches SUV der 4,7-Meter-Klasse – der S6.

Mit dem Stromer, der wahlweise mit Heckantrieb und 244 PS oder mit Allradantrieb (im TT-Test) und 361 PS erhältlich ist, kreierte MG einen nicht nur optisch attraktiven Beitrag zum Segment.

Aufgrund der Bodenfreiheit sind Schotter und Feldwege für den Allradler kein Problem. © Reinhard Fellner

So verwöhnt das stattliche Fahrzeug innen mit ungemein viel Platz, bequemen Gestühl und ansehnlichen Materialien - oftmals mit Chromschmuck. Wer hinten Platz nimmt, darf sich angesichts der Beinfreiheit wie in einer Chauffeurslimousine fühlen.

Auch die gesamte Bedienung gestaltet sich über ein 10,25--Zoll-Fahrerdisplay sowie über den 12,8-Zoll großen Zentralbildschirm erfreulich reibungslos. Apple und Android koppeln zuverlässig kabellos, während das Handy in einer schönen Schale induktiv lädt.

Großzügig geht es auch im Laderaum weiter: Dieser fasst gar von 674 bis 1910 Liter, dazu kommt vorne ein 102 Liter fassender Frunk.

Ladekabel und sonstige Utensilien schluckt der geräumige Frunk unter der Fronthaube. © Reinhard Fellner

Neben dem über seine Länge ideal nutzbaren Laderaum ist vor allem auch der geräumige Frunk unter der Fronthaube im Alltag ein Segen. Ladekabel, Frostschutz, Handschuhe: All dies geht niemandem im eigentlichen Kofferraum ab.

Bis 1910 Liter Laderaum: Der S6 lässt sich bei Bedarf als äußerst geräumiger Transporter nutzen. © Reinhard Fellner

Zum opulenten Wesen passt auch der Fahrkomfort. Das schöne Chrom-Drehrad auf „D“ und schon gleitet man geräuschlos entspannt dahin, nur kürzere Unebenheiten absorbieren die 20-Zoll-Räder nicht so gut.

Im Innenraum herrscht Wohlfühlambiente mit passendem Materialmix. © Reinhard Fellner

Bei der Allradvariante gibt es mit 361 PS Leistung satt. Richtig ambitioniert fahren möchte man im S6, aber eigentlich gar nie. So sehr vermittelt er Ruhe und unterstreicht dies auch noch über eine relativ indirekt ausgelegte Lenkung. Während der Fahrt kann bis hin zum Ein-Pedal-Modus in fünf Stufen Energie rekuperiert werden.

Dies sollte man nutzen, denn die Akkugröße ist angesichts des Wagenformats mit netto 74,3 kWh nicht allzu üppig. Zusammen mit einem Alltags-Testverbrauch von 23,5 kWh kamen wir bei noch kühleren Temperaturen so auf gut 300 Kilometer Reichweite. 485 Kilometer wären es im Idealfall laut MG. Geladen wird dann mit bis zu 144 kWh, was eher im Durchschnittsbereich liegt, aber 10 bis 80 Prozent Akkustand in 38 Minuten ermöglicht.

Stattliches SUV: Der S6 bietet sehr viel Auto um‘s Geld. © Reinhard Fellner