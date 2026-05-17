Tag der Pflege in der Privatklinik Hochrum: Vielfältiger Tag für Mitarbeitende

Der 12. Mai ist der „Tag der Pflege“. In der Privatklinik Hochrum standen an diesem Tag die MitarbeiterInnen im Zentrum, ein interaktiver Stationenbetrieb lieferte spannende Angebote.

Innsbruck – Anlässlich des Internationalen Tages der Pflege am 12. Mai gab es auch in der Privatklinik Hochrum ein spezielles Programm. Und zwar organisierten Pflegekräfte einen internen Aktionstag für alle Ärzte und MitarbeiterInnen mit sechs Stationen, die einen Eindruck über das Leistungsspektrum der Pflege vermitteln sollen: Aromapflege, Alterssimulator mit dem speziellen Anzug GERT, Massage & Physiotherapie, Diätologie und einen „Room of Horror“.

Der Alterssimulationsanzug GERT: Wer ihn trägt, kann nachempfinden, wie es ist, sich ist, alt und gebrechlich zu fühlen. © Privatklinik Hochrum

Während es am internationalen Tag der Pflege vielfach darum geht, wie belastend die Arbeit in dem Bereich ist und wie viele Arbeitskräfte fehlen, freut man sich in Hochrum, dass es dort keinen MitarbeiterInnen-Mangel gibt. Pflegedirektorin Miriam Krautgasser, führt das vor allem auf die positive Gestaltung des Arbeitsplatzes, den stabilen Berufsplan, das Betriebsklima zurück – „weil es einfach gut funktioniert“.