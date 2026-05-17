Grenzwertiges MotoGP-Rennen in Barcelona: Stürze, Verletzungen und viele Diskussionen

„Wenn wir nicht einmal die Bilder des Sturzes zeigen, dann sagt das einiges aus“, erklärte Servus-TV-Experte Alex Hofmann. Es sind Bilder, die man nicht sehen will, wenn Motorrad-Piloten wie Puppen durch die Luft fliegen. Das passierte am Renn-Sonntag gleich mehrmals – zwei Neustarts waren die Folge, Álex Márquez (ESP/Ducati) und Johann Zarco (FRA/Honda) mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Marquez soll sich einen Halswirbel- und Schlüsselbein-Bruch zugezogen haben. Den zur Randnotiz verkommenen Sieg holte sich Fabio Di Giannantonio von Valentino Rossis Ducati-Team „V46“.

Viele Fans echauffierten sich, dass nach den schweren Unfällen trotzdem zweimal neu gestartet wurde. Österreichs Motorrad-Legende August „Gustl“ Auinger sah sich bemüßigt, in die Bresche zu springen: „Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, aber es muss weitergehen. Stehenbleiben ist keine Option. Auch im Leben nicht.“ Der 71-Jährige führte weiter aus: „Dieser Sport ist eben anders, es ist kein Show-Programm.“ Da waren viele anderer Meinung.

In jedem Fall war es ein grenzwertiger Sonntagnachmittag, bei dem Álex Márquez beim Kampf um die Führung KTM-Talent Pedro Acosta (ESP) zunächst ins Bike fuhr. Die Ducati zerschellte an der Streckenmauer und es gab die erste Unterbrechung. Der jüngere Bruder des neunfachen Motorrad-Weltmeisters Marc Márquez wurde sofort mit dem Krankenwagen abtransportiert. Der mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Saison für KTM fahrende Márquez war wenigstens bald wieder bei Bewusstsein.

Doch es kam noch schlimmer: Nach dem „Re-Start“ gab es einen erneuten Auffahrunfall. Johann Zarco war diesmal der Auslöser und das Opfer zugleich. Auch der Franzose musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden, er soll schwere Verletzungen am Bein erlitten haben. Erneut kündigte die Rennleitung einen Neustart an. „Hoffentlich bringen wir die Jungs heil durch“, sagte auch KTM-Sportdirektor Pit Beirer.

Unglücksrabe Acosta

Danach blieb ein weiterer großer „Crash“ zwar aus, mit „Local Hero“ Acosta gab es dann jedoch einen besonderen Pechvogel: Der Spanier, der nach allen Re-Starts stets in Führung lag, wurde am Ende nicht nur vom späteren Sieger Di Giannantonio (Team Rossi) überholt, sondern schied in der letzten Kurve nach einer Berührung durch Ai Ogura auch noch aus. Dass der Japaner im Anschluss mit einer Zeitstrafe belegt wurde, konnte wohl keinen Trost für den Jungspund darstellen.

Di Giannantonio war nach der Zieldurchfahrt den Tränen nahe, dachte jedoch sofort an die gestürzten Kollegen: „Zuerst einmal habe ich mir große Sorgen um alle gestürzten Fahrer gemacht. Heute war für niemanden ein einfacher Tag. Wir versuchen den Fans eine tolle Show zu bieten, aber wir sind auch nur Menschen.“