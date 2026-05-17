Gleitschirm geriet zu nah an Bäume: 58-Jähriger bei Unfall in Niederau verletzt

Niederau – Ein 58-jähriger Paragleiter aus Deutschland ist am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr in Niederau in der Gemeinde Wildschönau bei einem Unfall verletzt worden. Der Mann befand sich mit seinem Gleitschirm im Landeanflug auf dem Landeplatz, als das Unglück geschah.

Aus derzeit unbekannter Ursache geriet der Pilot zu nahe an die angrenzenden Bäume und blieb mit seinem Schirm an diesen hängen. In der Folge stürzte der 58-Jährige aus einer Höhe von etwa sechs bis sieben Metern auf den Feldboden. Der Mann wurde laut Polizei von den Einsatzkräften geborgen und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Er zog sich beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu. (TT.com)