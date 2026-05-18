US-Kampfflugzeuge bei Flugschau kollidiert

Bei einer Flugschau im US-Bundesstaat Idaho sind Medienberichten zufolge zwei Kampfflugzeuge in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. Alle vier Besatzungsmitglieder der beiden Maschinen hätten sich per Schleudersitz retten können, berichtete der örtliche Lokalsender KOMO am Sonntag.

Auf der Internetseite der Gunfighter Skies Air Show wurde bestätigt, dass es auf dem Luftwaffenstützpunkt Mountain Home zu einem "Vorfall mit Flugzeugen" gekommen sei. Dieser habe sich etwa drei Kilometer nordwestlich des Stützpunkts ereignet. Rettungskräfte seien vor Ort, Ermittlungen liefen.

In auf Online-Netzwerken verbreiteten Videos war zu sehen, wie die beiden Flugzeuge zusammenstießen, abstürzten und am Boden eine Explosion mit einer großen schwarzen Rauchwolke auslösten. Auf den Aufnahmen waren auch vier Fallschirme zu sehen.

Nach Angaben einer Sprecherin der US-Marineflieger handelte es sich bei den Maschinen dem Sender KOMO zufolge um zwei Kampfflugzeuge vom Typ EA-18G Growler. Diese seien auf dem Stützpunkt Whidbey Island im Bundesstaat Washington stationiert.