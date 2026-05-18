A12 kurzzeitig gesperrt
Schwerer Unfall auf A12 bei Radfeld: Autofahrerin krachte gegen Heck von Reisebus
Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste der Straßenabschnitt kurzzeitig komplett gesperrt werden. Ein langer Stau war die Folge.
© ZOOM.Tirol
Ein schwerer Auffahrunfall hat am Sonntagabend auf der Inntalautobahn (A12) bei Radfeld zu einer Vollsperre geführt. Ein Pkw war mit hoher Geschwindigkeit auf einen Reisebus aufgefahren. Die beiden Autoinsassen wurden verletzt, die 67 Passagiere im Bus blieben unversehrt.