A12 kurzzeitig gesperrt

Schwerer Unfall auf A12 bei Radfeld: Autofahrerin krachte gegen Heck von Reisebus

Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste der Straßenabschnitt kurzzeitig komplett gesperrt werden. Ein langer Stau war die Folge.
© ZOOM.Tirol

Ein schwerer Auffahrunfall hat am Sonntagabend auf der Inntalautobahn (A12) bei Radfeld zu einer Vollsperre geführt. Ein Pkw war mit hoher Geschwindigkeit auf einen Reisebus aufgefahren. Die beiden Autoinsassen wurden verletzt, die 67 Passagiere im Bus blieben unversehrt.

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