Falsche Influencer, echte Politik
Gefälschte Trump-Fans: Wie Künstliche Intelligenz den US-Wahlkampf manipuliert
Beispiele für täuschend echt erscheinende Trump-Fans, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Mit KI erzeugt wurden auch die Soldatin im Zentrum und der Clip, der Trump als Kämpfer zeigt.
© AFP/Delmas
Das Internet ist voller Influencer, die mit Künstlicher Intelligenz erzeugt wurden und für US-Präsident Donald Trump werben. Das kann die Wahlen im Herbst und damit die amerikanische Politik beeinflussen.