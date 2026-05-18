Ein Dorf packt an: So geht es mit dem Lift im Bungerloch bei Tarrenz weiter

Mehr als 120 Bürgerinnen und Bürger kamen zur Gründungsversammlung der Initiative Bungerloch. Der TÜV für den stillgelegten Skilift ist gemacht. Jetzt geht es um Pistengerät – und vielleicht doch eine Beschneiung.

Tarrenz – Die Initiatoren waren überrascht vom Andrang: Mehr als 120 Tarrenzerinnen und Tarrenzer waren zur Gründungsversammlung der Initiative Bungerloch in die „Sonne“ gekommen. Der Theatersaal des Traditionsgasthauses reichte nicht, „die Leute standen bis in den Gang hinaus“, schildert Kilian Tangl, einer der Motoren der Initiative. Und dabei waren die Mitglieder von Musikkapelle, Schützen und Fasnacht wegen eigener Sitzungen verhindert.

Es geht darum, den einstigen „Bürgermeisterlift“ Bungerloch am Eingang zur Salvesenschlucht zu revitalisieren. Bürgermeister Stefan Rueland hatte im Dezember das Aus verkündet: knappe Gemeindekasse und Klimawandel.

TÜV erledigt: Mit-Initiator Kilian Tangl ist froh über die Leute, die für die Öffnung des Bungerlochs angepackt haben. © Tangl

Seit einigen Wochen hatte sich bereits rund ein Dutzend Personen um die Instandsetzung bemüht. Viele Stunden wurde geschraubt und am TÜV gebastelt. „Jetzt haben wir ihn“, strahlt Tangl. Als Nächstes steht das Pistengerät an. Das alte ist praktisch Schrott.

Das alte Pistengerät ist kaputt. Zwei, drei Angebote gebrauchter Fahrzeuge gibt es bereits. © Alexander Paschinger

„Wir haben zwei, drei Angebote“, berichtet Tangl, der bei der Vereinsgründung in die zweite Reihe ging. „Obmann ist Manfred Seifert“, schildert er den Ausgang der Wahl bei der Gründungsversammlung, die Bürgermeister Stefan Rueland leitete. Seifert ist in Pension „und kann sich besser als Drehscheibe um alle Belange kümmern“, sagt Tangl.

Die Vereinsführung ist insofern wichtig, damit ein eigenes Spendenkonto für den Bungerloch-Lift eingerichtet werden kann. Die Vereinsmitglieder zahlen 15 Euro pro Jahr, so die Idee. Inbegriffen ist dabei das Skifahren im Winter.

Beschneiung als Ziel

Aber es steht noch ein großer Brocken an: die Beschneiung. Bürgermeister Rueland wirft ein, dass dafür noch einige behördliche Hürden zu nehmen seien. „Aber ohne Beschneiung wird es nicht funktionieren“, ist Tangl überzeugt. Und er hofft auf entsprechende Unterstützung. Hier ist man insbesondere in Kontakt mit anderen Kleinstskigebieten wie dem Galtwiesenlift in Wald sowie dem Riefenlift in Zams.

„Ohne Beschneiung wird es nicht gehen“, sagt Tangl. Dafür müssen aber noch einige Hürden genommen werden, erklärt Bürgermeister Stefan Rueland. © Alexander Paschinger

Einsatz für Kleinstskigebiete

Respekt zollt der SPÖ-Sportsprecher im Landtag und Bürgermeister von Zams, Benedikt Lentsch, der Initiative: „Kleinstskigebiete wie das Bungerloch in Tarrenz sind von hohem Wert – für die sportliche Nachwuchsarbeit genauso wie für die Gemeinschaft. Freiwilliges Engagement wie in Tarrenz ist da in jeder Hinsicht unbezahlbar und verdient großen Respekt.“ Er setzt sich ebenso dafür ein, „dass die großen Skigebiete den Erhalt von Kleinstkigebieten unterstützen“.

Im Dorf Tarrenz wird jedenfalls angepackt: „Es haben sich schon einige gemeldet, die Liftdienst machen wollen“, freut sich Tangl. Auch der Bürgermeister ist erfreut, mahnte aber schon bei der Gründungsversammlung der Initiative: „Wichtig ist, nicht nur hier zu applaudieren, sondern dann auch anzupacken.“