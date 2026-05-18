Alte Sessel werden verkauft

Nach 42 Jahren ausgedient: Baustart für neuen Jodlalmlift in St. Johann

Gesellschafter Jürgen Marbach, Bürgermeister Stefan Seiwald, Aufsichtsratsvorsitzender KR Anton Pletzer, Bürgermeister Hans Schweigkofler, TVB-Obmann Josef Grander, Bergbahnen-Geschäftsführer Michael Gritsch und Gesellschafter Nico Schönecker beim Spatenstich für die neue Jodlalm-Gondelbahn.
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Ab der kommenden Wintersaison wird eine moderne 10er-Gondel den bisherigen Zweiersessellift ersetzen. Wer sich ein Stück „Lift-Geschichte“ sichern will, kann die alten Sessel ab sofort reservieren und bald kaufen.

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