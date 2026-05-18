Viel mehr als Bett und Frühstück: Jugendherberge Innsbruck feiert den „50er“

Seit 1976 gehen in der Jugendherberge Innsbruck Gäste aus aller Welt ein und aus. Zum Jubiläum rollt ein neues Buch die bewegte Geschichte des Hauses und des Herbergswesens in Tirol auf. Im TT-Gespräch erzählt Geschäftsführer Andreas Wanker von tiefgreifenden Veränderungen – und der Philosophie hinter einem weltweiten Netzwerk.