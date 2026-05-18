HerzTakt Festival 2026: Scheffau lädt zu Kultur und Begegnung ein

Der Kulturverein bringt 2026 mit dem HerzTakt Festival Leben in die Region. Vom 4. bis 7. Juni verwandelt der Festplatz in Scheffau sich in einen Treffpunkt für Musik, Kunst und gemeinsames Erleben. Das Festival verspricht ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen.

Scheffau am Wilden Kaiser – Das HerzTakt-Festival des Kulturvereins setzt ein Zeichen für kulturelle Vielfalt. „Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Live-Konzerten, Performances und kreativen Formaten setzt das Festival ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt und gemeinsames Erleben“, sagt Norbert Amon, der künstlerische Leiter der Veranstaltung. Moderne Sounds und Installationen unter freiem Himmel prägen das Angebot.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Kulturvermittlung für Jung und Alt. Das Festival schafft niederschwellige Zugänge zu kulturellen Angeboten. Direkt in der Region werden so neue Erlebnisse ermöglicht. Es spricht alle Generationen an und schafft Raum für Begegnungen. Das Festival möchte den Puls der Region spürbar machen.

Kultur in besonderem Rahmen

Besucher können sich auf ein bereicherndes Erlebnis freuen. Das HerzTakt-Festival verbindet durch seinen Rhythmus. Es ist eine Gelegenheit, Kultur in einem besonderen Rahmen zu erleben. Der Festplatz in Scheffau bietet hierfür die ideale Kulisse.

Das Festival findet von 4. bis 7. Juni am Festplatz in Scheffau statt und lädt BesucherInnen aus der gesamten Region ein, Kultur hautnah zu erleben.