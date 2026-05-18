Am 31. Mai im Team und für sauberes Trinkwasser laufen
Der Stadtlaufsonntag ist auch ein Team-Tag. Ob alleine über 10 km oder 5 km oder zu Viert in der Staffel – wir suchen die stärksten Vereine, die sich ab 10 Uhr am Rennweg 2 an die Startlinie trauen.
Acht Bewerbe, Laufen wo sonst Pkws fahren. Der Stadtlauf Innsbruck bleibt sich auch in der 41. Auflage treu und richtet sich ab 10 Uhr am 31. Mai an Hobbyläuferinnen, Profis und Einsteiger. Ab 13 Uhr geht es dann für Familien und Schüler in einem 800-Meter-Rundkurs an der Europaratsallee weiter. Wer mindestens zwei Runden bei den Viva con Agua-Spendenläufen abspult, nimmt auch an den Wertungen teil. Du findest einen Sponsor, der deine gelaufenen Runden unterstützt? Super! Jeder Euro geht in eines der WASH-Projekte. Anmeldungen für den 41. Stadtlauf Innsbruck sind noch bis 27. Mai möglich. Nachmeldungen gegen Gebühr bei der Startnummernausgabe. Details zu den Strecken, dem Programmablauf und den Spendenläufen unter www.innsbrucklaeuft.com
Informationen und Programm
Startnummernausgabe und Nachmeldung:
29. & 30.5., 11:30 - 14:30 Uhr, Turnerschaft Innsbruck (Wiesengasse 20)
31.5., ab 8:30 Uhr im Start-/Ziel-Gelände Nebenplatz Tiroler Landestheater(Rennweg 2)
Der Programm-Ablauf am Sonntag, 31. Mai 2026:
Start und Ziel vor dem Tiroler Landestheater, Innsbruck
ab 8:30 Uhr: Startnummernausgabe
9:30 Uhr: Aufwärmen mit den Trainer*innen von Happy Fitness
10:00 Uhr: Start Sparkassen-Hauptlauf mit Uni-Hauptlauf
10:00 Uhr: Start IKB-Genusslauf
10:00 Uhr: Start Staffellauf mit Uni Staffel
10:00 bis 15.30 Uhr: TI- und Sportunion Bewegungsstraße, Nähwerkstatt Nadelöhr, Viva con Agua-Infostand, Vegan Tirol, uvm.
10:00 bis 15:30 Uhr: Cafe und Catering von Cafe Unterberger
11:30 Uhr: Siegerehrung IKB - Genusslauf
11:45 Uhr: Siegerehrung Uni - Bewerbe
12:15 Uhr: Siegerehrung Sparkassen-Hauptlauf und Staffellauf
13:00 Uhr: Start Viva con Agua-Spendenlauf - Familienlauf
14:00 Uhr: Start Viva con Agua Spendenlauf - SchülerInnen-Läufe
14:45 Uhr: Siegerehrung Schüler*innenläufe
15:30 Ende der Veranstaltung
Alle Infos unter www.innsbrucklaeuft.com
Nachhaltige Laufveranstaltung
Maßnahmen, die Innsbruckläuft konsequent seit 2014 umsetzt:
- Mehrweg statt Einweg (Becher, Geschirr)
- von Baumwoll-Taschen aus fairer Produktion bis zur
digitalen Startertasche,
- Verzicht auf Aludosen, Umstieg auf Großgebinde,
- Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern und sozioökonomischen
Betrieben wie den Vereinen Issba, Impulse und promente Tirol,
Bio vom Berg, Sonnentor,
- Verpflegung aus biologischem Anbau und wo möglich aus
fairem Handel,
- kostenfreie Mobilität aus ganz Tirol am Tag der Veranstaltung
und Nutzung von Mitfahrbörsen,
- Statt Smart-Car ein Fahrrad als Start- und Zielfahrzeug
- Spendenlauf zur Unterstützung von Wasserprojekten
- Anwendung von kompostierbaren Absperrbändern
- Medaillen aus nachwachsendem Rohstoff Holz
- Bienenwachstücher für die Schnellsten
- Pokale aus Glas zum täglichen Gebrauch möglich.
© Markus Pienz
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