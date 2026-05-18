Am 31. Mai im Team und für sauberes Trinkwasser laufen

Der Stadtlaufsonntag ist auch ein Team-Tag. Ob alleine über 10 km oder 5 km oder zu Viert in der Staffel – wir suchen die stärksten Vereine, die sich ab 10 Uhr am Rennweg 2 an die Startlinie trauen.

Acht Bewerbe, Laufen wo sonst Pkws fahren. Der Stadtlauf Innsbruck bleibt sich auch in der 41. Auflage treu und richtet sich ab 10 Uhr am 31. Mai an Hobbyläuferinnen, Profis und Einsteiger. Ab 13 Uhr geht es dann für Familien und Schüler in einem 800-Meter-Rundkurs an der Europaratsallee weiter. Wer mindestens zwei Runden bei den Viva con Agua-Spendenläufen abspult, nimmt auch an den Wertungen teil. Du findest einen Sponsor, der deine gelaufenen Runden unterstützt? Super! Jeder Euro geht in eines der WASH-Projekte. Anmeldungen für den 41. Stadtlauf Innsbruck sind noch bis 27. Mai möglich. Nachmeldungen gegen Gebühr bei der Startnummernausgabe. Details zu den Strecken, dem Programmablauf und den Spendenläufen unter www.innsbrucklaeuft.com