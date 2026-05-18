Engeltliche Einschaltung

Am 31. Mai im Team und für sauberes Trinkwasser laufen

Hobby- und Profiläuferinnen aus mehr als 20 Nationen werden beim 41. Stadtlauf Innsbruck presented by Tiroler Tageszeitung erwartet. Anmeldungen sind noch bis 27. Mai online möglich. Die Hauptläufe starten um 10 Uhr am Rennweg 2.
© TI/Pienz

Der Stadtlaufsonntag ist auch ein Team-Tag. Ob alleine über 10 km oder 5 km oder zu Viert in der Staffel – wir suchen die stärksten Vereine, die sich ab 10 Uhr am Rennweg 2 an die Startlinie trauen.

Acht Bewerbe, Laufen wo sonst Pkws fahren. Der Stadtlauf Innsbruck bleibt sich auch in der 41. Auflage treu und richtet sich ab 10 Uhr am 31. Mai an Hobbyläuferinnen, Profis und Einsteiger. Ab 13 Uhr geht es dann für Familien und Schüler in einem 800-Meter-Rundkurs an der Europaratsallee weiter. Wer mindestens zwei Runden bei den Viva con Agua-Spendenläufen abspult, nimmt auch an den Wertungen teil. Du findest einen Sponsor, der deine gelaufenen Runden unterstützt? Super! Jeder Euro geht in eines der WASH-Projekte. Anmeldungen für den 41. Stadtlauf Innsbruck sind noch bis 27. Mai möglich. Nachmeldungen gegen Gebühr bei der Startnummernausgabe. Details zu den Strecken, dem Programmablauf und den Spendenläufen unter www.innsbrucklaeuft.com

Laufen und Gutes tun oder einfach nur deinen Trinkbecher spenden. Der Stadtlauf Innsbruck unterstützt seit vielen Jahren wohltätige Projekte.

Informationen und Programm

Startnummernausgabe und Nachmeldung:

29. & 30.5., 11:30 - 14:30 Uhr, Turnerschaft Innsbruck (Wiesengasse 20)

31.5., ab 8:30 Uhr im Start-/Ziel-Gelände Nebenplatz Tiroler Landestheater(Rennweg 2)

Der Programm-Ablauf am Sonntag, 31. Mai 2026:

Start und Ziel vor dem Tiroler Landestheater, Innsbruck

ab 8:30 Uhr: Startnummernausgabe

9:30 Uhr: Aufwärmen mit den Trainer*innen von Happy Fitness

10:00 Uhr: Start Sparkassen-Hauptlauf mit Uni-Hauptlauf

10:00 Uhr: Start IKB-Genusslauf

10:00 Uhr: Start Staffellauf mit Uni Staffel

10:00 bis 15.30 Uhr: TI- und Sportunion Bewegungsstraße, Nähwerkstatt Nadelöhr, Viva con Agua-Infostand, Vegan Tirol, uvm.

10:00 bis 15:30 Uhr: Cafe und Catering von Cafe Unterberger

11:30 Uhr: Siegerehrung IKB - Genusslauf

11:45 Uhr: Siegerehrung Uni - Bewerbe

12:15 Uhr: Siegerehrung Sparkassen-Hauptlauf und Staffellauf

13:00 Uhr: Start Viva con Agua-Spendenlauf - Familienlauf

14:00 Uhr: Start Viva con Agua Spendenlauf - SchülerInnen-Läufe

14:45 Uhr: Siegerehrung Schüler*innenläufe

15:30 Ende der Veranstaltung

Alle Infos unter www.innsbrucklaeuft.com

Nachhaltige Laufveranstaltung

Maßnahmen, die Innsbruckläuft konsequent seit 2014 umsetzt:

- Mehrweg statt Einweg (Becher, Geschirr)

- von Baumwoll-Taschen aus fairer Produktion bis zur

digitalen Startertasche,

- Verzicht auf Aludosen, Umstieg auf Großgebinde,

- Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern und sozioökonomischen

Betrieben wie den Vereinen Issba, Impulse und promente Tirol,

Bio vom Berg, Sonnentor,

- Verpflegung aus biologischem Anbau und wo möglich aus

fairem Handel,

- kostenfreie Mobilität aus ganz Tirol am Tag der Veranstaltung

und Nutzung von Mitfahrbörsen,

- Statt Smart-Car ein Fahrrad als Start- und Zielfahrzeug

- Spendenlauf zur Unterstützung von Wasserprojekten

- Anwendung von kompostierbaren Absperrbändern

- Medaillen aus nachwachsendem Rohstoff Holz

- Bienenwachstücher für die Schnellsten

- Pokale aus Glas zum täglichen Gebrauch möglich.

Wir laufen am 31. Mai auch für den Zugang zu Sauberem Trinkwasser. Die Nachmittagsbewerbe sind offen für Familien und SchülerInnen.

© Markus Pienz

Von 10 bis 15.30 Uhr sind Sportunion Bewegungsstraße, Repair-Werkstatt für Sportbekleidung und Info-Stände geöffnet.

© W9STUDIOS

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

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