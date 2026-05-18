Tierarzt wurde angegriffen
Tödliche Kuhattacke in Osttirol: Kühe gingen schon zuvor auf Passanten los
Die Almsaison hat vielerorts noch nicht begonnen. Auch in Oberlienz waren die Tiere noch auf einer Weide im Tal. Dort kam es am Sonntag zu einer tödlichen Attacke auf Passanten. (Symbolbild)
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Zu dem Zwischenfall in Oberlienz, bei dem eine Frau ums Leben kam, gib es zwar keine direkten Zeugen außer ihrem schwer verletzten Ehemann. Dafür berichten andere Zeugen vom auffälligen Verhalten der Kühe. Auch der Osttiroler Tierarzt Bernd Hradecky wurde attackiert.