Rangnick präsentierte Kader: Mit diesen Spielern fährt Österreich zur WM
Rund viereinhalb Wochen vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Jordanien (17. Juni/6.00 Uhr) steht Österreichs Aufgebot für das Sport-Event des Jahres. Die Tiroler Alessandro Schöpf und Marco Friedl sind auch dabei.
Der ÖFB-Kader für die WM
TOR: Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 18), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 25), Florian WIEGELE (Viktoria Pilsen/CZE; 1)
VERTEIDIGUNG: David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP; 1/0), David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 112/15), Kevin DANSO (Tottenham Hotspur/ENG; 31/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 10/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 40/3), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 29/0), Stefan POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; 51/5), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 18/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 4/0)
MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 58/19), Carney CHUKWUEMEKA (Borussia Dortmund/GER; 2/1), Florian GRILLITSCH (SC Braga/POR; 59/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 56/7), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 97/25), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 50/4), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 33/3), Alessandro SCHÖPF (RZ Pellets WAC; 35/6), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 46/1), Paul WANNER (PSV Eindhoven/NED; 2/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 30/1)
ANGRIFF: Marko ARNAUTOVIC (FK Crvena Zvezda/SRB; 132/47), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 74/24), Sasa KALAJDZIC (LASK; 21/4)