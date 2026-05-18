Technologie der Zukunft

Quantenforschung auf höchstem Niveau: Bodenstation am Hafelekar feierlich eröffnet

Quantenphysiker Gregor Weihs, Bürgermeister Johannes Anzengruber, Physik-Nobelpreisträger Duncan Haldane, Stefan Hanslik vom Wissenschaftsministerium und Landeshauptmann Anton Mattle (v. l.) wohnten der Eröffnung in 2300 m Seehöhe bei.
© Liebl Daniel
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Weltumspannende Quantenkommunikation mittels einzelner Lichtteilchen: Diese Technologie der Zukunft wird am Hafelekar hoch über Innsbruck Realität. Am Montag wurde die neue quantenoptische Bodenstation „Marietta Blau“ feierlich eröffnet – sogar ein Nobelpreisträger war mit dabei.

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