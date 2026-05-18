601 Einsätze, 875 Lehrgänge: Rekordjahr für Außerferner Florianijünger

Die Feuerwehren des Bezirkes Reutte ließen das abgelaufene Jahr Revue passieren. Einsätze und Ausbildungsbereitschaft befinden sich auf Rekordniveau.

Ehrwald – Der 125. Bezirksfeuerwehrtag des Bezirksfeuerwehrverbandes Reutte ging kürzlich in Ehrwald über die Bühne. Bezirksfeuerwehrkommandant Dietmar Berktokd konnte dabei zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Feuerwehrwesen und Blaulichtorganisationen begrüßen. Unter ihnen Landesrätin Astrid Mair, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Hannes Mayr, Landesfeuerwehrinspektor Rene Staudacher sowie Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf.

Intensives Jahr

Das vergangene Feuerwehrjahr war ein intensives. Bezirksfeuerwehrinspektor Wolfgang Scheucher berichtete, dass die Leitstelle Tirol 948 Alarmierungen durchführte und die Feuerwehren des Bezirkes insgesamt 601 Mal ausrückten, um Menschen und Tiere zu retten, Schäden zu verhindern und Sachwerte zu sichern. Dabei leisteten die Florianijünger stolze 8906 freiwillige Einsatzstunden.

Neben den Einsätzen war auch die Ausbildung ein zentraler Schwerpunkt. Mit 875 Lehrgangsbesuchen erreichte der Bezirk einen neuen Höchststand. Besonders hervorgehoben wurden die Funkleistungsprüfung, die Bezirks-Truppmannausbildung mit 78 Teilnehmern und der Wissenstest der Feuerwehrjugend, bei dem 150 Jugendliche aus 20 Feuerwehren ihr Können unter Beweis stellten. Großübungen wie die Hubschrauber- und Waldbrandübung in Forchach sowie Bewerbe auf Bezirks- und Landesebene rundeten das Feuerwehrjahr ab.

Für die Anschaffung von Ausrüstung und Fahrzeugen wurden über den Landesfeuerwehrfonds und den KAT-Fonds insgesamt 1,39 Millionen Euro an Beihilfen ausbezahlt.

Ehrungen und Beförderungen

Im Rahmen des Bezirks-Feuerwehrtags wurden zahlreiche Funktionäre für ihre Verdienste ausgezeichnet. Ehrungen des Landesfeuerwehrverbandes und des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes erhielten unter anderem Angelo Schädle, Wolfgang Ostheimer, Björn Scherer und Christian Rief.

Zahlreiche Florianijünger durften sich über Ehrungen und Auszeichnungen freuen. © BFV-Reutte

Beförderungen erhielten Florian Guem zum Oberbrandinspektor sowie Anna-Maria Tangl, Philipp Schautzgy und Lukas Larcher zu Brandinspektor.

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