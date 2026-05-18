Großzügige Spende half Sozialsprengel bei Ankauf des ersten E-Autos

Mithilfe von 5000 Euro aus dem Erlös des Milser Kirchtags konnte der regionale Gesundheits- und Sozialsprengel das erste Elektroauto im Fuhrpark anschaffen. Für das neue Fahrzeug gibt es ein ganz besonderes Einsatzgebiet.

Mils, Hall – 5000 Euro können viel bewegen, auch im buchstäblichen Sinn: Der Gesundheits- und Sozialsprengel Hall, Absam, Gnadenwald, Thaur und Mils hat eine großzügige Spende in dieser Höhe erhalten, zur Verfügung gestellt aus dem Erlös des Milser Kirchtags 2024.

Diese Spende leistete nun einen wesentlichen Beitrag zur Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs – des ersten Elektroautos im Fuhrpark des Sprengels. Gleichzeitig ist das E-Auto das erste Dienstfahrzeug im neuen Erscheinungsbild der Marke „Seniorenpark HALLIT – pflege regional & mobil“. Diese soll für eine wohnortnahe Versorgung stehen, bei der Pflege, Beratung und Begleitung eng verknüpft sind.

Apropos: Das neue Fahrzeug wird künftig vorwiegend im sogenannten „Case-Management“ und „Community Nursing“ eingesetzt. Hier geht es darum, ältere Menschen und deren Angehörige direkt vor Ort zu beraten und zu unterstützen und ihnen frühzeitig passende Hilfsangebote zu vermitteln – um so auch die eigenen Ressourcen der Familien zu stärken.

Milser Kirchtag am 14. und 15. August

Sprengel-Obfrau Sabine Kolbitsch freut sich über die Möglichkeiten, die das neue E-Auto eröffnet – und lobt die Spende aus dem Milser Kirchtag als „starkes Zeichen gelebter Solidarität in unserer Region“.