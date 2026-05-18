Ein Award für die besten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer von morgen

Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ehrte herausragende Diplomarbeiten von Tiroler Maturantinnen.

Innsbruck– Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) hat in ihrer Tiroler Landesstelle in Innsbruck den „Diploma Thesis Award 2025/2026“ verliehen. Im Mittelpunkt des Abends standen exzellente Diplomarbeiten heimischer Maturantinnen und Maturanten aus den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Controlling, Finanzen, Risikomanagement und Geldpolitik. Die Auszeichnung für den ersten Platz erhielten Anna Kircher und Lisa Marie Radinger von der HAK Schwaz für ihre Arbeit über die Sanierung eines Wohnhauses aus dem Jahr 1965.

Die Tiroler Preisverleihung bildete den Auftakt der heurigen bundesweiten Ehrungen. Das Interesse an dem Fachpreis war an den Schulen groß: Insgesamt zwölf Arbeiten wurden aus Tirol eingereicht. Wie hoch die Auszeichnung im Kurs steht, spiegelte sich in der regen Teilnahme wider: Trotz teils weiter Anfahrtswege aus den Bezirken und unmittelbar vor den anstehenden Maturaprüfungen kamen elf der zwölf nominierten Gruppen samt Eltern, Betreuungs- und Projektlehrpersonen in die Landeshauptstadt.

Die Auszeichnungen 1. Platz (1500 Euro): Anna Kircher und Lisa Marie Radinger von der HAK Schwaz für ihr Projekt „Immobilienentscheidungen mit Weitblick – Sanierung eines Wohnhauses aus dem Jahr 1965 samt Kostenanalyse, Sanierungs- und Finanzierungskonzept“.

Anna Kircher und Lisa Marie Radinger von der HAK Schwaz für ihr Projekt „Immobilienentscheidungen mit Weitblick – Sanierung eines Wohnhauses aus dem Jahr 1965 samt Kostenanalyse, Sanierungs- und Finanzierungskonzept“. 2. Platz (1000 Euro): Anna Grießer, Emma Hattenberger, Paula Hattenberger und Janina Unterladstätter von der HLW Kufstein für die Arbeit „Die Bedeutung des Investments für die Vorsorge und die finanzielle Absicherung im Alter“.

Anna Grießer, Emma Hattenberger, Paula Hattenberger und Janina Unterladstätter von der HLW Kufstein für die Arbeit „Die Bedeutung des Investments für die Vorsorge und die finanzielle Absicherung im Alter“. 3. Platz (500 Euro): Celiine Nagele, Anna-Lena Bammer und Lara Kurtulik von der HAK Imst mit „Von Jung zu Jung: Finanzwissen für die Zukunft“.

Celiine Nagele, Anna-Lena Bammer und Lara Kurtulik von der HAK Imst mit „Von Jung zu Jung: Finanzwissen für die Zukunft“. Sonderpreis für Kreativität (500 Euro): Vanessa Oberguggenberger, Nina Fröhlich, Velerie Url, Anna Wirtitsch und Leonie Wohlmuth von der HAK Lienz für die „Gestaltung eines wirtschaftlichen Brettspiels“.