„Mit 180 km/h an eine Wand“: Wenn es nach dem Medizinstudium nicht weitergeht

Sechs Jahre studieren, um danach Brot zu verkaufen und Ferienwohnungen zu putzen. Das ist das Los vieler Medizin-AbsolventInnen in Österreich, weil sie keinen Platz für die Grundausbildung finden. Die Ärztekammer wehrt sich gegen die Abschaffung des Basisjahrs, die Kompromisslösung des Bundes gefährdet die Anrechenbarkeit der Ausbildung im Ausland.